“أمانة الشرقية ” إزالة 80 مركبة تالفة.. ورفع 340 طن من النفايات في سوق الأثاث المستعمل بالدمام

قامت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخرا بإزالة ٨٠ مركبة مهملة في سوق الأثاث المستعمل، فيما تم رفع ٣٤٠ طن من النفايات .

وذكر المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة تواصل حملاتها الخاصة بإزالة مظاهر التلوث البصري ورفع المركبات التالفة والمهملة ومتروكات المخالفين للحفاظ على نظافة مدينة الدمام.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للأسواق ووحدة تحسين المشهد البصري للمدينة والإدارة العامة للنظافة قامتا بإزالة ٨٠ مركبة مهمله في الشوارع المحيطة بسوق الحراج لبيع الاثاث المستعمل والتي تستغل لتخزين البضائع التي تشوه المظهر العام، مشيرا الى أنه تم رفع أكثر من ٣٤٠ طن تقريبا من المتروكات التي خلفها المخالفين.

وأكد بأن الأمانة تعمل على تكثيف جولات الفرق الميدانية خلال عطلة نهاية الأسبوع نظرا لتزايد أعداد مرتادي السوق خلال هذه الفترة .

وأوضح أن ذلك يأتي امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لتحسين المشهد البصري، والتي تتماشى مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري #كذا_أحلى التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتكثيف العمل الرقابي، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة لتحسين المشهد البصري في المدينة، مؤكدا استمرار الحملات لإزالة الملوثات والشوائب البصرية والسيارات التالفة والمتروكات المخالفة بالسوق والمحافظة على نظافة المدينة لتحسين المشهد الحضري.