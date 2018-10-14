بلدية شرق الدمام تضبط 42 مخالف وأكثر من 3000 كلجم مواد غذائية وتزيل أكثر من 100 بسطة عشوائية

ضبطت بلدية شرق الدمام والإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بأمانة الشرقية وبمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام ضمن حملة “وطن بلا مخالف “، مؤخرا، عدد ٤٢ مخالف لنظام الإقامة والعمل والأنظمة البلدية بسوق عشوائي مخالف بحي الخالدية بالدمام، في أحد المواقع المستغلة من قبل الباعة المتجولين بحي الخالدية بالدمام تديره مجموعة من العمالة الوافدة، يأتي ذلك ضمن حملات أمانة الشرقية المستمرة لرفع مستوى التنسيق المستمر بين الادارات والبلديات والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن البلدية تلقت معلومات تفيد باستغلال أحد الشوارع بحي الخالدية بالدمام كسوق عشوائي لبيع المواد الغذائية المختلفة بالإضافة الى الملابس والأدوات المنزلية وغيرها، ويقوم بإدارة الموقع مجموعة من العمالة الوافدة وينشط عملهم خلال ساعات الفجر الأولى وبشكل أسبوعي ومخلفين وراءهم كميات كبيرة من النفايات المتنوعة مما استدعى مراقبة الموقع والتحقق من جميع الملاحظات.

وأشار المهندس الغامدي أنه الحملة نتج عنها ضبط أكثر من ٣٠٠٠ كلجم من المواد الغذائية، وإزالة أكثر من ١٠٠ بسطه مخالفه ورفع مجموعة كبيرة من المخلفات والأخشاب والحديد بالموقع، مضيفا بأنه تم ضبط المخالفين ورفع المتروكات واستعادة الوضع الطبيعي للشارع بعد الانتهاء من الحملة.

وذكر أن الحملة شارك فيها ١٢ سيارة وشاحنة وآلية نقل كبيرة و٤٠ مراقب ميداني ورجل نظافة.

وأكد الغامدي أنه سيتم متابعة الموقع وجميع المواقع المحتمل تواجد المخالفين فيها وتطبيق النظام بكل حزم بحق أي مخالف وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، داعياً الإخوة المواطنين الى مزيد من المشاركة في جهود البلدية الحد من المخالفات من خلال الابلاغ عنها من عبر مركز ٩٤٠.