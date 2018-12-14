مجموعة د. سليمان الحبيب تحصل على جائزة المبادئ الأربعة لتطبيق «كايزن»

حصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على جائزة (كايزن) لنهج الإدارة اللينة لعام 2018م، والتي تعنى بتطبيق فلسفة التحسين المستمر لتحقيق سرعة في الحركة التنظيمية عبر تحديد القيمة والتخلص من الهدر والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تقليص الوقت المستغرق للانتهاء من العمل وخفض الكلفة وتحقيق أهداف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لدى مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بفندق الفور سيزن بالرياض وحضره الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية. حيث قام باستلام الجائزة من الأستاذ سيف الشيشكلي الشريك المؤسس لشركة المبادئ الأربعة .

وخلال الحفل قال الأستاذ الشيشكلي أنه سعيد بحصول المجموعة على هذه الجائزة نظير ما قدمته من جهود شملت تطبيق برامج نهج الإدارة اللينة والذي استمر 8 أشهر، تم خلالها العمل على الكثير من الجوانب وأهمها الحد من الفترة الزمنية اللازمة لطلب الموارد من الموردين وتأمينها للمستشفيات. الأمر الذي يساهم في تقليل المخزون الموجود سواء في المستودعات الرئيسة أو الثانوية بالإضافة إلى غيرها من الأركان الهامة الأخرى.

من جانبه قال الأستاذ فيصل النصار أنه في البداية تم تشكيل فريق إدارة المجموعة فهم عميق للتحديات التشغيلية من خلال الإشراف المباشر والدقيق، وذلك من أجل العمل على أرض الواقع سواء في الأقسام أو المستودعات أو المرافق الأخرى. لذلك اعتمد فريق المجموعة على دعم من المستشارين منذ البداية وفقاً لمنهج “القاعدة إلى القمة”. ثم قام فريق شركة المبادئ الأربعة بعد ذلك بإجراء تحليل لكلاً من أقسام المشتريات والمستودعات سوءا كانت رئيسية أو ثانوية ثم قمنا بمتابعة البرامج اللوجيستية وصولاً إلى المخزون الموجود في جميع أقسام المستشفى.

وقال النصار أننا حققنا ولله الحمد نجاح كبير بعد أن واجهنا الكثير من التحديات في بداية المشروع بالعديد من الإدارات والأقسام ، على سبيل المثال كان هناك كثير من وقت الطاقم الطبي غير مستغل بحكم مشاركته بطبيعة الحال في الأنشطة اللوجيستية لتأمين العديد من الموارد الطبية. وبالنظر إلى الحجم الهائل للأنشطة وبالتالي للمواد التي تستهلكها المجموعة فإن هناك تحدياً هاماً آخر يتمثل في الحد من هدر الاستهلاك والتحكم في معدل انتهاء صلاحية المواد الطبية.

وأشار النصار إلى أنه وبمجرد قيام الفريق بجمع مجموعة كاملة من البيانات والتدابير تم إنشاء رؤية جديدة لسلسة إنتاج التوريد في المجموعة. وهذا نظام تتوافر فيه المواد للمستخدمين النهائين بشكل دائم ومستمر وهو في الحقيقة نتيجة تطبيق نظام ” كان بان”. إذ تم ترجمة الرؤية لمفهوم تشغيلي وتفصيلي كما تم ضبطه للتعامل مع تقلبات طلب المستخدمين وتغير تسليم الإمدادات اللوجيستية للمستخدمين.

وأضاف الأستاذ النصار أنه ووفقا لتجربتنا في تطبيق إدارة النهج اللين مع شركة المبادئ الأربعة نستطيع القول بأنها لم تكن بالمرحلة السهلة، ولكنها ولله الحمد حققت تحسينات سريعة وقابلة للقياس ومؤمنين بأنها ستكون مستدامة بإذن الله تعالى ، مما سيكون له الأثر الجيد والإيجابي من أجل الارتقاء بتجربة المرضى في كافة مستشفيات المجموعة.

وفي الختام قال الأستاذ فيصل النصار بأننا نقدم شكرنا وتقديرنا الخالص لشركة المبادئ الأربعة على قبول ترشحنا لهذه الجائزة والفوز بها وذلك من بين العديد من الشركات الكبيرة المشاركة والمتقدمة للحصول عليها، وهذا يؤكد أننا نعمل من أجل الوصول إلى أعلى درجات التطوير والتحديث في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.