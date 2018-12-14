أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون لتأسيس شركة جديدة مدمجة تعزز قدراتها في مجال الأمن السيبراني

وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون، من خلال شركتها المحلية “شركة ريثيون العربية السعودية”، لتأسيس شركة جديدة يملكها الطرفان وذلك لتطوير وتقديم أفضل الخدمات في مجال الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستقدم شركة الأمن السيبراني الجديدة خدمات تسويق وتوفير منتجات الأمن السيبراني الدفاعية المتكاملة المكونة من أحدث البرمجيات والأجهزة، إضافة إلى نشاطات البحث والتطوير. كما ستعزز الشركة الجديدة حماية الأمن السيبراني لدى أرامكو السعودية ومورديها وعملائها والشركات التابعة لها، كما ستساعد في بناء قدرات الحماية السيبرانية على مستوى عالمي في المملكة والمنطقة بشكل عام.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير، الأستاذ خالد الدباغ: “نحن سعداء لتأسيس هذه الشركة الجديدة والتي ستدعم رؤية السعودية 2030 من خلال خلق وظائف للسعوديين في قطاع الأمن السيبراني، كما أنها ستدعم البنية الأساس للتنمية الاقتصادية في المملكة”.

وأضاف أنه “من المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات الأمن السيبراني مع توجّه الشركات لاستقطاب خدمات الفضاء الرقمي وتبنّي تقنيات مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، ونحن متفائلون بأن الشراكة مع شركة ريثيون ستساعد على تعزيز الأمن السيبراني وتعزيز بنيته التحتية في المملكة العربية السعودية والمنطقة”.

من جهته قال ديف وايزجراس، رئيس شركة ريثيون لخدمات أمن المعلومات “إن الأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية للأمن الوطني والعالمي، وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في سبيل إنشاء شركة جديدة بين الطرفين، حيث ستمثل حجر الزاوية في موثوقية خدمات الأمن السيبراني في المنطقة”.