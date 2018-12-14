صور | أنظار العالم تتجه لفورمولا اي الدرعية : حضور كبير وتفاعل جماهير مميز

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#فعاليات_فورملا_الدرعية

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