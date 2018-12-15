صور | سمو ولي العهد يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية بمشاركة 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالمياً

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