فيديو | من سباق فورملا اي الدرعية

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صور | أنظار العالم تتجه لفورمولا اي الدرعية : حضور كبير وتفاعل جماهير مميز
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صور | فعالية التجربة التراثية تحظى بتفاعل زوار فورمولا اي في اليوم الثاني من المهرجان
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صور | ألعاب المحاكاة تحظى بالإقبال الأكبر في مهرجان فورمولا اي الدرعية
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البرتغالي (انتونيو فليكس دا كوستا) يحقق المركز الأول في سباق "السعوديّة للفورمولا…
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صور | لضحكات الأطفال ومرحهم حيزٌ كبير في فعاليات فورملا الدرعية
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فيديو | فعاليات وأحداث متنوعة خلال مهرجان فورمولا اي الدرعية
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هيئة تطوير بوابة الدرعية تستضيف سباق «السعودية للفورمولا إي» للمرة الأولى في…
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البرتغالي «دا كوستا» يحتل المركز الأول في سباق «السعودية للفورمولا إي- الدرعية…
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جرافيك | أحمد بن خنين وبندر العيسائي يمثلان فريق المملكة في الدورة الافتتاحية…
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صور | سمو ولي العهد يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية بمشاركة 22 متسابقا…
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