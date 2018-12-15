البرتغالي «دا كوستا» يحتل المركز الأول في سباق «السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018»

شهدت مدينة الدرعية اليوم ختام مهرجان سباق “السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018″، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، حيث استمر المهرجان الذي حظي بمتابعة إعلامية دولية ومحلية على مستوى كبير، وتفاعل جماهيري غير مسبوق مع أحداث المهرجان انطلق يوم الخميس الماضي.

وفي نهاية السباق، توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المتسابق البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا (من فريق “بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت”) بعد فوزه على بطل العالم في الفورمولا إي الفرنسي جان إريك فيرجن (من فريق فورمولا إي) الذي حل ثانياً بفارق 0.46 ثانية، فيما جاء المتسابق البلجيكي جيروم دامبروزيو (من “فريق ماهيندرا”) في المركز الثالث.

وشهدت بداية هذا اليوم المميز هطول أمطارٍ غزيرة في الصباح ساهمت في زيادة الصعوبات أمام السائقين ممن لم يُتاح لهم الاستفادة من جلسات التمارين الصباحيّة، ولكن سوء أحوال الطقس لم يتسبب بمنع توافد المشجعين والجماهير الرياضية أو توقف أجواء الحماسة والتشويق على مسار السباق الذي يعد الفعالية الضخم والأولى من نوعها في المملكة، والذي تم تنظيمه بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأجل بين سباقات “فورمولا إي” والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك انسجاماً مع أهداف ’رؤية 2030‘ الرامية إلى بناء مستقبل مشرق وواعد للمملكة في شتّى الميادين.

كما حظي المشجعون الذي وقفوا في المدرجات بفرصة متابعة سباقٍ حماسي شق خلاله 22 سائقاً طريقهم على مسار السباق من خلال 21 منعطفاً و33 لفة على مدى 45 دقيقة؛ وقد شمل في ذلك “منطقة الهجوم” الجديدة (Attack Zone) التي أضافت عنصراً آخراً من الإثارة على مجريات السباق الذي شهد فعلياً منافسة حامية بمعنى الكلمة بين السائقين المشاركين.

كما شكّل هذا السباق يوماً مميزاً بمشاركة المتسابقين السعوديين أحمد بن خنين وبندر العيسائي، اللذان احتلّا المركزين الثاني والثالث ضمن فئة “المحترفين-الهواة” خلال المباراة النهائية لبطولة جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية بعد اجتياز اللفات المؤهلة.

من جانبه قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “إنها لحظات مميزة لكل من جاء إلى هذه المدينة التاريخية بهدف المشاركة في إنجاح هذه الفعالية المميزة، أنا فخور برؤية النتائج المذهلة التي تجاوزت كافة التوقعات والآمال التي رسمناها في اللحظة التي قررنا فيها إقامة هذا السباق في المملكة تماشياً مع رؤية 2030، يسعدني خلال هذه اللحظات الحاسمة أن أتوجه بالشكر إلى كل من شارك في ابتكار هذا النجاح من السائقين والفرق الرياضية والمواطنين والمواطنات الذين رحبوا بضيوف الفعالية بحرارة مجسّداً جوهر الأصالة السعودية.”

فيما قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية: “إنه سباق حماسي بالفعل وفعالية لا يمكن وصفها بالكلمات، فقد أثبت مسار السباق مستوياتٍ عالية من الجودة ترتقي لأهم المسارات العالمية في رياضة سباق السيارات، وأنا على يقين أن نجاح هذه الفعالية سيستقطب العديد من رياضات السيارات إلى المملكة، ونحن نتطلع بشوق لاستضافة سباق الفورمولا إي العام القادم”.

وتحدث فور نهاية السباق والتتويج البطل البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا الذي قال:”يشكل هذا المسار تجربة قيادة مفعمة بالمرح ولكنها تتطلب مستوياتٍ عالية من التركيز في الوقت ذاته، وقد استمتعتُ كثيراً بهذه التجربة، ويسعدني أن اختبر كل هذه التجارب الجديدة والحماسية في عالم الفورمولا إي، وأن أزور هذه المدن الرائعة، وأتمنى أن تتكرر زيارتي إلى السعودية، لأنها كانت لحظات مميزة جداً بالنسبة لي”.