برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى الملك خالد يثير إعجاب الزوار

قامت إدارة الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى الملك خالد بحائل بالاحتفال باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية بجراند مول.

وفي جانب من الاحتفال والعروض التوعوية الصحية التقت صحيفة الشرق بمدير الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى الملك خالد الأستاذ أيمن المحيفر وذكر للشرق أنه يتم قبول المريض في برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى الملك خالد بحائل بشروط ولابد من توفرها.

وذكر المحيفر أن الشروط هي أولا ان يكون منوماً داخل أقسام المستشفى، ثانياً أن تكون حالته الصحية مستقرة، ثالثاً أن لا يبعد عن المستشفى أو مدينة حائل أكثر من ٧٠ كيلو، وذكر أنه تتم تقديم خدمات طبية للمريض في منزله من فريق مكون من طبيب وكذلك تمريض وعلاج طبيعي والخدمة الاجتماعية بالإضافة إلى صرف جميع ما يحتاجه المريض من أدوات ومستلزمات طبية، وعدد الزيارات أكثر من ٤٠٠٠ سنوية، وعدد المرضى ٣٢٠ مريض، وعدد الأجهزة التي صرفت ١٥٠ جهاز، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الأخرى المقدمة أكثر من ٢٥٠٠، وعند تجول الشرق في الفعاليات التقت بأحد الزائرات موضي الشمري وذكرت ‏أنها بالصدفة وهي تتسوق شاهدت هذه الفعالية الرعاية الصحية المنزلية، وفي زيارتها للأركان والعروض عرفت أنها هي خدمة علاجية يتلقاها المريض في منزله بدلاً من البقاء في المستشفى وذلك من خلال توفير أطباء و ممرضات وأخصائيين للقيام بزيارات منزلية بصفة دورية، وشكرت الشمري مستشفى الملك خالد بقولها هذه خطوة وجهود عظيمة يشكرون عليها.