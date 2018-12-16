ضبط وافِدَيْن يدّعيان العلاج بالطب البديل في حائل

تمكنت لجان التفتيش في صحة حائل ممثلةً في إدارة الالتزام بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط وافِدَيْن من جنسية عربية يدّعيان العلاج بالطب البديل بدون ترخيص ويروجان لنفسهما في برامج التواصل الاجتماعي وذلك بعد متابعتهما ورصدهما في كمين مُحكم.

وأكدت وزارة الصحة بأنه تم ضبط الوافِدَيْن وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهما، وحثت الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.

الجدير بالذكر أنه يمنع مزاولة الطب البديل في المملكة إلا بعد حصول راغب الترخيص على موافقة وزارة الصحة له بمزاولة المهنة وتوجيه المتقدمين لطلب الترخيص بمراجعة مركز الطب البديل والتكميلي أو أحد فروع الصحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ثم إصدار الترخيص بناء عليه.