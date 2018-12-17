وزير الإعلام يستقبل وزير الاتصال الجزائري ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ووزير الإعلام الفلسطيني ورئيس هيئة الثقافة الليبي

استقبل معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم معالي وزير الاتصال بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة الأستاذ جمال كعوان ، ومعالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية الشقيقة الأستاذ مكرم محمد أحمد ، ومعالي وزير الإعلام في دولة فلسطين الشقيقة الدكتور نبيل أبو ردينة ، ومعالي رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في دولة ليبيا الشقيقة الأستاذ حسن فرج ونيس كلا على حدة ، وذلك خلال مشاركتهم في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الإعلام بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018 / 2019 .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية بين البٌلدان الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها.