وزير الإعلام يلتقي وزراء الإعلام والاتصال للدول العربية على هامش احتفال الوزارة باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

عقد معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لقاء مع أصحاب المعالي وزراء الإعلام والاتصال في الدول العربية على هامش الاحتفال الذي أقامته وزارة الإعلام مساء اليوم بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي للعام 2018-2019 وذلك في فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وقد ألقى معالي الوزير العواد كلمة في مستهل اللقاء قال فيها ” يسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية وأن أنقل لكم ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وعبر معاليه عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تلبية الدعوة لحضور الاحتفال الذي ينطلق مساء اليوم لاختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي ، مبينا أن اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي يأتي متزامنا مع رئاسة المملكة للجنة الدائمة للإعلام العربي ورئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب مما يعكس الدور المحوري والاستراتيجي للمملكة في مجال تنسيق العمل الإعلامي العربى المشترك والنهوض به في شتى المجالات والحرص على تكامل الجهود بما يحقق الأهداف ويرقى بالإعلام العربي إلى المستوى المنشود.

وأوضح معالي الدكتور العواد أن الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي يتضمن عدة فعاليات، مثل استضافة الرياض للملتقى الإعلامي العربي الأول الذي يبحث آليات وسبل تنفيذ الحملة الإعلامية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واستضافة الرياض لاجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، إضافة إلى اجتماعي اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وخاطب معاليه أصحاب المعالي الوزراء بالقول ” أدعوكم من خلال هذا اللقاء إلى المشاركة في الفعاليات والمناسبات الاحتفالية الإعلامية والثقافية التي ستستضيفها الرياض خلال الأشهر القادمة احتفاء باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي”.

وأوضح معالي الوزير العواد أن اللقاء يهدف إلى طرح عدد من المبادرات والأفكار والتشاور حولها والتنسيق بشأنها مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية للعمل على إقرارها، من أبرزها ما يلي:

- الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي وأخلاقيات المهنة والحرص على المصداقية والبعد عن اختلاق القصص لغرض الإثارة.

-آليات تفعيل العمل العربي المشترك والتغلب على التحديات التي تواجه تنسيق جهوده في التعامل مع أبرز التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

-آليات زيادة التفاعل وسرعة التنفيذ لما يصدر من قرارات عن مجلس وزراء الإعلام العرب.

- إمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وبحث سبل التعاون بينه وبين الجامعة العربية في مجال مقاومة خطاب الكراهية والأخبار المزيفة والعمل على نشر الاعتدال والتسامح.

وقد تضمن اللقاء مداخلات من معالي وزراء الإعلام العرب، حيث هناء معاليهم المملكة بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، وعبروا عن سعادتهم لمشاركتهم في هذه الاحتفال التاريخي.

واتفق معالي الوزراء على أن يتم عرض مخرجات الاجتماع على اللجنة الدائمة للإعلام العربي ومن ثم المكتب التنفيذي لاعتمادها.