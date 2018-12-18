رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
وحول ذلك قال معالي وزير الخدمة المدنية: “يسعدني ويشرّفني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – امتنان وشكر وتقدير موظفي القطاع الحكومي على صدور هذا الأمر الملكي الكريم، الذي يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام، ولفتة أبوية حانية من قيادة حكيمة، وهذا ما عهدناه دوماً من خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد أدام الله عزهما”.
وختم معالي الوزير تصريحه سائلاً المولى العلي القدير بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يمدهما بعونه وتوفيقه وأن يجعلهما ذخراً للوطن والمواطنين.
وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام
رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
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وزير الخدمة المدنية: صدور أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة…
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