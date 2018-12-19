المهندس الموكلي: أرقام الميزانية تأكيد على نجاح الإنفاق المدروس وكفاءته بما يعزز خطط المملكة التنموية

قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي، إن إعلان الميزانية جاء تأكيداً على نجاح الخطط والإنفاق المدروس بما ينسجم مع رؤية المملكة المستقبلية.

وأضاف المهندس الموكلي:” إن ارتفاع أرقام الإنفاق في الميزانية إلى 1,106 تريليون ريال العام المقبل، من إنفاق فعلي بلغ 1,030 تريليون ريال في العام الجاري يمثل توجه حكومي أصيل في دعم المشاريع التنموية وتعزيز النمو الاقتصادي ضمن كفاءة برنامج التوازن المالي”.

وأوضح المهندس الموكلي أن الميزانية تؤكد سلامة النهج المالي القائم على تعزيز الإيرادات غير النفطية، والاستفادة من مقومات الاقتصاد جنباً إلى جنباً مع دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع القائمة والمستقبلية لها، مشيراً إلى أن المشاريع المائية والبيئية تمثل أحد النماذج الإيجابية التي يعمل القطاع عليها لتحقيق أهدافه وفق مبادراته باتجاه برنامج التحول الوطني.

وقال المهندس الموكلي:”إن أرقام الميزانية الضخمة تعدُ تأكيد على اكتمال عناصر تطوير التخطيط المالي بما يعزز تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، ويدعم ربط أعمال قطاعاتها مع الاستفادة مِن كفاءة الإدارة والتشغيل، موضحاً أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء ودعم الإصلاحات الاقتصادية”.

وأشار المهندس الموكلي إلى أن الميزانية بأرقامها المطمئنة لمسيرة أعمالها أثبت قدرتها الفائقة على تجاوز تحديات الإنفاق، وفق الظروف الاقتصادية المتذبذبة على الصعيد العالمي، مبيناً أنها نأت عن التقلبات المتعلقة بإيرادات أسعار النفط نحو اقتصاد أكثر تنوع واستدامة.

وأكد المهندس الموكلي على استمرار شركة المياه الوطنية في تحقيق توجهاتها الخاصة بمبادرات التحول الوطني بما يسهم في تعظيم مكتسبات ميزانية الدولة وأهدافها، وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق المتطلبات التنموية للمشاريع المائية والبيئة.