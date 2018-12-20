جرافيك | تحالف دعم الشرعية في اليمن يساهم ويساعد في دخول 53 ألف طن من المساعدات
Logging In...
الأكثر مشاهدة في سياسة
-
المملكة تستنكر الموقف الصادر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي وتؤكد رفضها التام…
-
الطفلة «بثينة» تغادر السعودية لليمن على طائرة خاصة بعد تلقيها العلاج
-
-
السعودية تقدم لحماية المواطن اليمني 12 مشروعًا بـ 48 مليون دولار
-
السعودية تدعم اليمن غذائياً وطبياً بـ 60 مليون دولار لـ 11 مشروعاً
-
فيديو | السعودية تقدم 17 مشروعاً بـ 119 مليون دولار لقطاع المياه وعلاج وباء الكوليرا
-
-
جرافيك | تحالف دعم الشرعية في اليمن يساهم ويساعد في دخول 53 ألف طن من المساعدات
Profile