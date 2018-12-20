الخطوط الجوية التركية تحقق نسبة 81.4% في معامل الحمولة في نوفمبر 2018

أعلنت الخطوط الجوية التركية مؤخراً عن نتائج حركة نقل المسافرين والبضائع في شهر نوفمبر لعام 2018، حيث حققت معامل حمولة بنسبة 81.4%. وبالإضافة إلى التأثير القوي في العام الماضي، كان النمو في عدد المسافرين والعائد لكل كيلومتر ومعامل الحمولة مؤشراً مهماً للاهتمام المتزايد المستمر في تركيا والخطوط الجوية التركية في الربع الأخير من العام أيضاً.

نتائج حركة المرور لشهر أكتوبر 2018:

- استمر اتجاه نمو المسافرين في شهر أكتوبر، فقد ارتفع إجمالي عدد المسافرين بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2017، إلى 4% ليصل إلى حوالي 5.5 مليون مسافر، وارتفع معامل الحمولة إلى 83.4%.

- طرأ تحسن على معامل الحمولة الإجمالي بمقدار نقطتين، بينما زاد معامل الحمولة العالمي بمقدار ثلاث نقاط عند 81%، ووصل معامل الحمولة المحلي إلى 84%.

- أما بالنسبة للمسافرين الدوليين (ركاب الترانزيت) فقد ارتفع بنسبة 8%، في حين ارتفع عدد المسافرين الدوليين باستثناء(ركاب الترانزيت) بنسبة 13%.

- استمر حجم البضائع/ البريد بنمو برقم مزودج، وارتفع بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. والمساهمون الرئيسيون في نمو حجم البضائع والبريد، هي أمريكا الشمالية بنسبة 45%، وأفريقيا 32%، الخطوط المحلية بنسبة 42%، وأفريقيا 35%، والشرق الأقصى 23% وأوروبا 21%.

- أظهرت أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأوروبا والشرق الأقصى، والشرق الأوسط نمواً بمقدار 5 نقاط، و5 نقاط، و3 نقاط، و2 نقاط على التوالي.

نتائج حركة المرور في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018:

- خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، تم تسجيل زيادة في الطلب وفي إجمالي عدد المسافرين بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتخطى إجمالي عدد المسافرين حاجز الـ 64 مليون مسافر.

- خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، تحسّن إجمالي معامل الحمولة 3 نقاط ليصل إلى 82%. في حين ارتفع معامل الحمولة العالمي بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 82%، وارتفع معامل الحمولة المحلي بنحو 1 نقطة بنسبة زيادة 85%.

- باستثناء ركاب النقل الدولي (ركاب الترانزيت)، ارتفع عدد المسافرين الدوليين بشكل ملحوظ بنسبة 12%.

- ازداد حجم البضائع/ البريد المحملة خلال الأشهر التسعة بنسبة 25% وتجاوز 1.3 مليون طن. نبذة عن الخطوط الجوية التركية