فريق لجراحة الأعصاب يساعد رجل على العيش حياة طبيعية مرة أخرى بعد فشل عمليتين جراحيتين

تم تشخيص رجل يبلغ من العمر 42 عامًا بإصابة ضيق القناة العنقية، وهي حالة تحدث غالبًا في أسفل الظهر والرقبة مما يؤدي إلى تضيّق القناة الشوكية والضغط على النخاع الشوكي في الفقرات العنقية على مستويات مختلفة من الظهر. يمكن لهذا الضغط أن يؤدي إلى قرص في الحبل الشوكي أو الأعصاب المحيطة به، مما يسبب ألمًا حادًا أو وخزًا وتنميلًا في الساقين والذراعين والجذع.

معظم الناس الذين يعانون من انقراص في العمود الفقري يعيشون حياة عادية، ولكن في حالة هذا الرجل، فقد تحمّل سنوات من الألم والمعاناة. ولا يستطع أن يعيش حياة طبيعية حيث كان غير قادر على تحريك ساقيه، وبسبب أنه لا يوجد علاج لحالته فقد خضع لعمليتين جراحيتين في مستشفيين مختلفين في المملكة العربية السعودية. وللأسف فإن كلا العمليتين لم تظهرا أي تحسن بل على العكس فقد ازداد ألمه وبدأت أعراض الاكتئاب بالظهور عليه.

وبعد هاتين العمليتين الفاشلتين تم نقل المريض إلى مستشفى أستر سند ليحصل على العلاج الطبيعي. وبعد إجراء تقييم شامل من قبل فريق الجراحة العصبية الخبير في آستر سند بقيادة الدكتور فادي الغريب، تم نصح المريض بإجراء عملية ثالثة لتحرير الحبل الشوكي من الضغط، وبعد موافقة المريض، قام بالخضوع لعملية هامة ومحورية في 26 أبري 2018 .

وقام الدكتور فادي وفريقه المكوّن من الدكتور فاروق رضا والدكتور غسان سلمان بإجراء جراحة لتحرير الضغط على الحبل الشوكي العنقي، بتاريخ 26 أبريل 2018 وقد نجحت هذه العملية بشكل ممتاز وتخلص المريض من الألم، ثم خضع المريض بعد هذه العملية لعلاج طبيعي مكثف، وتمكن من الوقوف على قدميه مجددًا ومن المتوقع أن يستطيع تحريك جميع أطرافه بمعدل تحسّن جيد في غضون 3 إلى 4 أشهر.

وقد علق الدكتور فادي على هذا النجاح قائلاً: ” نحن في آستر سند فخورون جداً بنجاح هذه العملية فقد قمنا بمساعدة رجل بالعودة إلى حياته الطبيعية، ولم يكن هذا النجاح ممكناّ دون الإمكانات المتاحة لنا في مستشفى آستر سند والفريق الطبي المتخصص، حيث نسعى في آستر سند إلى مساعدة الناس بشكل دائم وتخفيف معاناتهم قدر المستطاع”.

ساعد مستشفى أستر سند وفريقه المتخصص للغاية رجل يبلغ من العمر 42 عامًا على الوقوف على قدميه مرة أخرى، مما يعزز تواجد أستر سند ليس فقط باعتبارها واحدة من شركات الرعاية الصحية الرائدة ولكن أيضًا باعتبارها المستشفى الأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية.