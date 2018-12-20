شركة نجم لخدمات التأمين تفتتح فرعها الجديد في جامعة نورة

في إطار استراتيجية شركة نجم التوسعية، وسعيها المستمر في تعزيز الوعي المروري، وتسريع إنجاز الخدمات المقدمة لقائدات المركبات من المواطنات والمقيمات؛ أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن بدء العمل بفرعها الجديد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لمواكبة الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقد صرّحت المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق بشركة نجم مها الشنيفي؛ “أنّ هذه الخطوة تأتي وفق خطط التوسّع في الخدمات التي تنتهجها شركة نجم، لتحقيق السلامة المرورية”، وأضافت: أنّ الفرع الجديد الذي يديره طاقم نسائي مؤهل، يقدّم خدمتي تحديد المسؤولية التي تقع داخل حرم الجامعة، واستقبال المطالبات المقدمة من قبل قائدات المركبات.

وأشارت الشنيفي إلى “أنّ شركة نجم أهلت عدد من الكوادر النسائية للعمل على إدارة الحوادث المرورية بمختلف المناطق الرئيسية بالمملكة، وقد تمّ اختيارهن وفق معايير واضحة ودقيقة بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف” ويُذكر أنّ الشركة قد أطلقت من قبل في إطار مسؤوليتها الاجتماعية؛ مبادرة “بادري بالقيادة الآن”، لتكون استكمالاً للحملات التوعوية التي تدعم التحوّلات الإيجابية في المجتمع السعودي.