فيديو | إشادة بمركز ‫التواصل الحكومي‬ في وزارة الإعلام من قادة الإعلام العربي في حفل إعلان «‫الرياض عاصمة الإعلام العربي‬»

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