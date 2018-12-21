فيديو | إشادة بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من قادة الإعلام العربي في حفل إعلان «الرياض عاصمة الإعلام العربي»
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فيديو | إشادة بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام من قادة الإعلام العربي…
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