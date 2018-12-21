الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يصل إلى عدن غداً في مهمة أممية ويلتقي الحكومة اليمنية

يصل الجنرال الهولندي باتريك كريستوڤر يوم غدٍ السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء المسؤولين بالحكومة اليمنية حول مهمته الأممية.

وبحسب المصادر يغادر الجنرال باتريك العاصمة الأردنية عمّان صباح الغد إلى عدن ومن عدن يتوجه مباشرة إلى صنعاء للقاء أعضاء من المليشيا الانقلابية.

وبحسب المصادر يغادر الجنرال باتريك عبر البر بعد ظهر غد بحماية الأمم المتحدة وبتنسيق مع التحالف إلى محافظة الحديدة لبدء مهامه الأممية في ظل اختراق المليشيا الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار والذي بدء من الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اليمنية التزامها بتطبيق إطلاق النار بما ينسجم مع بنود اتفاق السويد وبدعم من التحالف للوصول إلى حل سياسي وإنها الانقلاب.

كما أعلن التحالف الليلة ان الخروقات الحوثية لوقف اطلاق النار بلغت ٦٢ خلال ال٧٢ ساعه وأنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالهاونات، الاربي جي، صواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية على مناطق الدريهمي، التحيتا، الفازة، حيس، الحالي، الجبلية، الجاح، الجراحي، الحديدة، المنظر، المكمنية، قرية الصالح.