الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - واس

صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي “
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 15 / 4 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العصر ليوم غد الأحد الموافق 16 / 4 / 1440هـ بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

الرياض  |  واس
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