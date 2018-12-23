الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي “

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 15 / 4 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العصر ليوم غد الأحد الموافق 16 / 4 / 1440هـ بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون .