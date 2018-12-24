د.سليمان الحبيب يحقق ثلاث اعتمادات عالمية من مؤسسة SRC الأمريكية في جراحات التجميل والسمنة والتخدير

نجحت مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في تحقيق إنجازاً جديداً يُضاف لسجل إنجازات المجموعة وذلك بحصولها على ثلاث شهادة دولية للتميز في جراحات السمنة والجراحة التجميلية والأيضية والتخدير من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC ، وهي احدى المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية الجراحية بكافة أنحاء العالم . وقد جاء هذا الإنجاز النوعي بعد عملية تقييم شاملة من جانب أعضاء المنظمة ومراجعة كافة السياسات المتبعة والخطط ومؤشرات الأداء ومعدلات النتائج الطبية ، بالإضافة إلى برامج التدريب المخصصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية.

وتكمن أهمية هذا الاعتماد كونه يستند إلى برامج عالمية تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى ، ويشكل ترجمة للرؤية الطموحة للمجموعة والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات الطبية .

كما أن الحصول على هذه الشهادات يُعد تتويجاً حقيقياً لالتزام مستشفيات المجموعة بالحفاظ على أعلى مستويات الجودة والسلامة وتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية المدعومة بأحدث التجهيزات والأطقم الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً من حملة البورد والزمالات الأوربية الذين استطاعوا بفضل من الله الوصول بالعمليات لنسب نجاح عالية .

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي شهد مؤخراً توسعات كبيرة شملت افتتاح مركزاً متخصصاً في جراحات التجميل يقدم من خلاله أحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال التجميل وأفضل الخدمات الصحية وأرقاها وفقاً لمعايير الجودة والسلامة العالمية المتعارف عليها، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات الطبية وخبراء التجميل من أوروبا وأمريكا ودول الشرق الأوسط ، كما يتم تنظيم زيارات دورية لأمهر خبراء التجميل من كافة أنحاء العالم.