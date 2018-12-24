الكاتبة منيرة عبدالسلام توقع روايتها الثانية بعنوان «بالقرب من شجرة الحياة»

وقعت الكاتبة البحرينية منيرة عبدالسلام روايتها الثانية بعنوان بالقرب من شجرة الحياة مع دار سبارك بوك للنشر والتوزيع ومكانها المقرر بدولة الكويت الشقيقة والتي سيتم طرحها خلال معارض الكتاب القادمة وتتكلم الرواية عن جريمة قتل طفل حديث الولادة حدث بالقرب من المعلم الثقافي والسياحي بمملكة البحرين وهو شجرة الحياة وستتناول في طياتها قصة درامية جميلة مرتبطة بالبطلة حنين وابنها الذي تلده وهو ابن خطيئة وكيف تنجو من سماع صوته وهو يذنبها وتتناول بين الصفحات قضايا عدة مثل ضياع الأبناء وجرائم القتل البشعة والظلم وغيرها من قضايا وستقرأ الرواية وكأنك تشاهد فيلم مقرر عرضه في دور السينما وستقع بشباك الإعجاب اللامتناهي.