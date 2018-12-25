غسالة ومجفف ال جي TWINWASH حقبة جديدة من الابتكار لأسلوب حياة أكثر راحة 

يشهد معرض المنتجات الاستهلاكية CES2019 أول ظهور لغسالة ومجفف ال جي التي تتميز بقدرتها الفائقة. وقد تم اختيار هذه الغسالة للفوز بجائزة الابتكار خلال المعرض الذي سيقام الشهر القادم في لاس فيغاس ،لتمتعها بالعديد من الخصائص المذهلة ،ومنها اعتماد الغسالة على قاعدة SideKick ™ المريحة، مع المجفف ذو العاكس الحراري المزدوج الذي يسهل عملية تشغيل الحمولتين في آن واحد فضلاً عن النظام المتكامل للغسالة الذي يسهم في التجفيف بدرجة حرارة منخفضة. كما أن تقنية Wi- Fi وSmartThinQ® من ال جي تعزز راحة المستخدم من خلال جعل الغسيل والمنزل أكثر ذكاءً.

تتميز غسالة ومجفف إل جي الجديدة TWINWash (تحميل أمامي) ذات السعة الكبيرة مقاس 27 بوصة، ومجففDUAL Inverter Heat Pump ™ القادر على تقديم المزيد من المزايا للمستخدم. وفي الوقت الذي تعالج فيه الغسالة الرئيسية الأحمال الكبيرة، تعتبر قاعدة SideKick الموجودة تحتها مثالية للأحمال الأصغر أو الملابس الأكثر رقة، التي تتطلب لمسة ألطف. ومع زيادة السعة وقدرة الغسل المتزامنة، فإن غسالة ال جي TWINWash تعتبر مثالية للعائلات الكبيرة، لقدرتها على استيعاب اغطية الفراش ذات الاحجام الكبيرة.

تستطيع الغسالة المتقدمة توفير الغسيل الأنظف في وقت أقل بفضل تقنيات LG المتطورة مثل TurboWash ™ 360 ° التي تجمع قوة محرك خمس طائرات مع تقنية ™ 6Motion التي تسمح للماء بالتوغل في الأقمشة. مع قدرة فائقة على توفير الطاقة بسبب العاكس المزدوج في المجفف، كما أن انخفاض درجة حرارة التجفيف من شأنها التقليل من عملية انكماش الملابس لفترة أطول. يحافظ مكثف التنظيف ذاتي الحركة على بقاء المكثف خالياً من الوبر لتحسين دوران الهواء، مما يوفر على أصحاب المنازل أعمالاً روتينية ويضمن نتائج تجفيف فائقة.

ومن خلال تجهيزها بخدمة الواي فاي وتقنية الـ SmartThinQ فإن غسالة ومجفف TWINWash متوافقة مع مساعد Google وAmazon Alexa، مما يتيح للمستخدم التحكم الكامل ومراقبة حالة الدورة باستخدام الأوامر الصوتية وتطبيق الهاتف الذكي. تعمل Smart Pairing في المجفف على التخلص من الحاجة إلى اختيار دورة التجفيف يدوياً نظراً لأن تقنية ال جي الذكية توفر أفضل الاعدادات.

وقال سونغ داي هيون، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول التكييف: “تقديم ال جي في العام 2015 غسالة TWINWash أكد روح الابتكار ومدى العناية التي توليها لغسيل الملابس، والتي بدأت تتطور باستمرار لتوفير مزيد من الراحة. ومن خلال تعزيز تقنياتنا الأساسية، سنواصل تقديم منتجات ذكية تجعل الحياة اكثر سهولة واكثر صحة”.

تتوفر غسالة TWINWash من إل جي مع تقنية TurboWash360 ° والمجفف باستخدام العاكس الحراري المزدوج DUAL في إطار جديد من الفولاذ الأسود لإضفاء لمسة جمالية راقية للمنازل.