فيديو|الشرطي الإرهابي يرافق الجنرال الهولندي باتريك كامرت في الحديدة
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فيديو|الشرطي الإرهابي يرافق الجنرال الهولندي باتريك كامرت في الحديدة
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