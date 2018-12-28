«الشريع» يرعى «السلماني» بطل الراليات السعودي في رالي حائل 2019

وقع رجل الأعمال فهد الشريع عقد رعاية للكابتن السعودي منيف السلماني بطل فئة T2 في الراليات الخليجية للمشاركة بالحدث المرتقب على صعيد رياضة السيارات العالمية وذلك للمشاركة في رالي حائل 2019 والذي سيقام نهاية الشهر الجاري، وجاء توقيع عقد الرعاية بعد الانجاز الأخير الذي حققه الكابتن منيف السلماني برالي الفجيرة في دولة الإمارات الشقيقة حيث ظفر بالمركز الأول فئة T2 والمركز الثالث في الترتيب العام خلف سيارات المصانع تماماً.

وقال الشريع: “أن رعاية الكابتن منيف هي من باب الواجب الاجتماعي المناط بنا، وأيضاً تنمية المواهب الوطنية بهدف رفع علم المملكة عالياً في كل المحافل الدولية والمحلية، والآن ها نحن نوقع مع الكابتن عقد رعاية غير حصري لما رأيناه وسمعناه من ردود أفعال إعلامية وجماهيرية عريضة للبطل منيف السلماني متمنين له السلامة والتوفيق”.

يذكر أن في رصيد الكابتن منيف 7 انتصارات حتى الآن في فئته، وينافس في الترتيب العام حيث فاز براليات المملكة في حائل، وجدة، وعسير، و MBC وكذلك فاز برالي الكويت، ورالي رأس الخيمة، ورالي الفجيرة ويبحث عن لقبه الثامن في رالي حائل 2019 ويعمل “السلماني” حالياً على وضع اللمسات الأخيرة ليتم تجهيز فريقه والذي أطلق عليه لقب “صفر شمر” في الفئة ذاتها ويجلس بجانبه الملاح الصاعد عبدالسلام النماش ليكررا فوز الفجيرة على أرض الوطن في رالي حائل.