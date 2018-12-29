أمير حائل يرعى حفل انطلاق رالي حائل الدولي 2019 .. اليوم

يرعى أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2019 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ظهر اليوم السبت حفل انطلاق سباق رالي حائل الدولي لهذا العام في مركز المغواة بحائل بمشاركة دولية من روسيا وإيطاليا وفرنسا بالإضافة لدول الخليج العربي من الكويت والإمارات وأبطال راليات حائل من أبناء المملكة يتقدمهم البطل عيسى الدوسري والبطل فارس الشمري.

وعبر الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي بهذه المناسبة عن اعتزازه بالنجاحات المتوالية التي حققها تنظيم الرالي وصولاً إلى النسخة الـ14، مشيراً إلى أن هذا الحدث يشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام حتى أصبح بطولة عالمية مستقلة في أجندة الاتحاد الدولي للسيارات.

وأضاف، أن سباق الرالي والفعاليات المصاحبة له يحظى بدعم واهتمام ومتابعة من أمير المنطقة خاصة ما يتعلق بالجهود التنظيمية التي تستهدف تعزيز الحراك الاقتصادي الذي يحقق عديداً من العوائد والمنافع لأبناء المنطقة من الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مداخيل منافذ البيع والتسويق وتحفيز فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات ومرافق السياحة والضيافة، وتطوير صناعة الأنشطة والفعاليات والبرامج السياحية والرياضية والثقافية والاجتماعية، مرحباً بكافة المشاركين وزوار المنطقة.

بذكر أن الرالي ينطلق من خلال المرحلة الاستعراضية التي تبلغ مسافتها نحو 3 كيلو متر في منتزه مشار والتي ستحدد ترتيب المتسابقين الـ 53 المنطلقين أولاً خلال المرحلة الأولى من الرالي من فئة السيارات بعد عملية الفحص الفني للمركبات للتأكد من مدى مطابقتها لقوانين وشروط المشاركة في السباق، بالإضافة لإجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية.