زوار فعالية هلا بالإجازة بالجبيل الصناعية يكتشفون خفايا الرياضات اللاسلكية

ادخلت فعالية هلا بالإجازة والتي انطلقت مساء أمس الأول الخميس بتنظيم من الهيئة الملكية بالجبيل بكورنيش الفناتير الجنوبي بالجبيل الصناعية الى زوار الفعاليات عالم التشويق والاستطلاع لمعرفة واكتشاف خفايا وتفاصيل الرياضيات اللاسلكية.

حيث تقول دانة الغامدي عضو العلاقات العامة بالاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد نهدف من خلال مشاركتنا في فعالية هلا بالإجازة إلى انشاء جيل قادر على التعامل مع الأجهزة اللاسلكية والتحكم عن بعد، وتوفير أماكن مناسبة لممارسة هذه الرياضة ،واستقطاب الهواة وتأهيلهم لتمثيل الوطن، ونشر ثقافة الرياضات اللاسلكية لجميع شرائح المجتمع ، وتسهيل الإجراءات الأمنية للممارسين . بالإضافة الى توفير مراكز تدريب للرياضات اللاسلكية.

وأشارت الغامدي إلى أن الرياضات اللاسلكية هو اتحاد سعودي معتمد من اللجنة الأولمبية العربية السعودية يعني بجميع الرياضات اللاسلكية، ويضم في عضويته أكثر من 1000 عضو من بينهم 20سيدة، ولديهم العديد مِن المشاركات المحلية والخليجية والدولية.

وأضافت إن الرياضات التابعة للاتحاد هي رياضة الطائرات اللاسلكية، ورياضة السيارات اللاسلكية بالإضافة إلى القوارب اللاسلكية.

وأوضحت أن زوار الفعالية كانوا متلهفين ومتشوفين لمعرفة تفاصيل اكثر عن هذه الرياضة الخارجة عن المألوف.

الجدير بالذكر إن فعالية هلا بالإجازة تشهد مشاركة شبابية من الجنسين لعرض أعمالهم ومشاريعهم الناشئة المتنوعة، إضافة إلى جولة خاصة للتحدي وخوض تجربة ألعاب الترامبولين وغيرها من ألعاب التحدي.