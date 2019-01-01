«التواصل الحكومي» ينجز أكثر 250 خطة إعلامية ويطلق 15هوية موحدة للمناسبات الوطنية

د. المغلوث: إنتاج 800 فيلم وفيديو حققت ملايين المشاهدات في مناسبات مختلفة

إنجاز البرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية لتوحيد الرسالة الإعلامية والأرقام المعلنة

“التواصل الدولي” ينتج أكثر من 3,250 مادة للإعلام الدولي ويعزز تعاونه مع 2500 جهة اتصال خارجية

استضافة أكثر من 1600 صحفي دولي في إطار العمل على نقل صورة المملكة الحقيقية إلى العالم

تمكن مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام خلال عام من إنشائه؛ من إنجاز 250 خطة إعلامية شاملة للمناسبات والمشروعات الوطنية، وتصميم وإطلاق أكثر من 15 هوية إعلامية موحدة، كما استطاع إنتاج 800 فيديو وفيلم حققت ملايين المشاهدات، فضلاً عن تأسيس 8 مراكز إعلامية موحدة، وإطلاق 8 منصات رقمية.

وأكد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركزي التواصل الحكومي والدولي أن مركز التواصل الحكومي استطاع الإسهام بشكل إيجابي وحيوي في تنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام الهادفة إلى نقل الصورة الحقيقية للمملكة إلى العالم، والمحافظة على صورة عالمية متميزة وبناءة لها، باعتبارها قوة اعتدال تقود العالم الإسلامي، ودولة ذكية دائمة التطور، تسهم في أمن واستقرار المجتمع الدولي الإقليمي.

وقال الدكتور المغلوث بمناسبة مرور عام على إنشاء مركز التواصل الحكومي، إن المركز عمل على تعزيز أدوات التواصل الحكومي وتحقيق التكامل بينها، وفقا لبرنامج عمل إعلامي متكامل، يهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية والأرقام المعلنة، وأسهم في الارتقاء بقدرات العاملين في المجال الإعلامي، وتمكن من تحقيق التكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية، وبينها وبين وسائل الإعلام، وقدم الدعم للإدارات الإعلامية الحكومية وساندها في أداء رسالتها وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم قدرتها على التخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ بأعلى كفاءة، ومكنها من الاستجابة السريعة للمستجدات وكيفية مواجهة الأزمات، وبالإضافة إلى جهوده في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي، وفق أفضل التجارب والخبرات الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام إن مركز التواصل الحكومي استطاع منذ انطلاقته في 28 يناير 2018م، إنجاز البرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية، من خلال تنظيم اجتماع دوري لممثلي الإعلام والاتصال بالأجهزة الحكومية لمناقشة الخطط واستعراض البرامج، والذي نتج عنه صدور تقويم بالفعاليات بشكل دوري أسبوعي وشهري، وإعداد الخطط الإعلامية للجهات الحكومية ومراجعتها.

وأضاف أن المركز تمكن من إعداد أكثر من 250 خطة إعلامية متعلقة بالمناسبات والمشاريع الوطنية، ومن أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين للمناطق، وجولات سمو ولي العهد الخارجية، ومشاركة سموه في اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين، واليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وسباق “فورميلا إي الدرعية” والفعاليات المصاحبة له، وموسم حج عام 1439هـ، وحفل إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي 2018/ 2019، وإعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2019، ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم بروسيا 2018م، وانعقاد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتنفيذ مشروع قيادة المرأة للسيارة، وافتتاح دور السينما، وإقامة معرض الكتاب الدولي بالرياض، وانطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته (33)، وفضلا عن الخطة الإعلامية لتدشين مشروع القدية، واستضافة المملكة للقمة العربية (29)، وتنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، ومنها برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج جودة الحياة 2020، وبرنامج تطوير القطاع المالي 2020، وغير ذلك من المشروعات والبرامج والمناسبات الوطنية المهمة.

وقال الدكتور عبدالله المغلوث إن مركز التواصل الحكومي استطاع لأول مرة في المملكة إعداد عدد من الهويات الإعلامية الموحدة للمناسبات والمواسم والمشروعات الوطنية، إذ أسهم بتصميم وإطلاق أكثر من (15) هوية إعلامية لمختلف الجهات الحكومية والمناسبات الوطنية، ومنها هويات؛ موسم حج 1439هـ، وذكرى اليوم الوطني 88، وحفل إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي، والمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، وبطولة “فورميلا إي” ومشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018، وغيرها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المركز قام بإعداد الخطط الإعلامية وقدم الدعم الإعلامي للجهات الحكومية والبرامج التنفيذية الوطنية، وبادر إلى عقد الشراكات الإعلامية مع جهات إعلامية دولية، منها 4 شراكات مع وكالات الأنباء العالمية، وشراكات أخرى مع جهات حكومية، أسفرت عن عمل إعلامي يعزز الرسائل الإعلامية للجهات المختلفة.

وأضاف أن المركز قام بالإسهام في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي من خلال، من خلال وحدة إنتاج داخلي أنتجت أكثر من 800 فيديو وفيلم تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعتها من خلال القنوات التلفزيونية، ومنها فيلم “خذوه” الذي تم إنتاجه بمناسبة مشاركة المنتخب الوطني في المونديال، حيث حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة على “تويتر”.

كما أنتج مركز التواصل الحكومي فيلم “قصة حنين إلى المملكة من الأرجنتين” للشاب اللبناني علي وهبي الذي ولد ونشأ في المملكة، حيث حقق الفيلم 736 ألف مشاهدة، وأكثر 8500 إعادة تغريد. وأنتج المركز كذلك فيلم “العرضة الكبرى” بمناسبة اليوم الوطني الـ(88) للمملكة، حقق حوالي مليون و200 ألف مشاهدة.

وذكر الدكتور عبدالله المغلوث أن مركز التواصل الحكومي عمل على إنتاج القصص الإنسانية التي تعكس مظاهر الحياة وعمق معانيها في المملكة من خلال المناسبات ومجالات العمل المختلفة، وتوفير التغطيات الإعلامية من مختلف مدن المملكة، ومختلف دول العالم، مضيفاً أن المركز قام بتقديم الدعم لأكثر من 100 متعاون بسوق الإنتاج المحلي، وتأسيس 8 مراكز إعلامية موحدة مجهزة بالكامل لخدمة الإعلاميين في مناسبات مختلفة، وتدشين وإطلاق 8 منصات رقمية متعلقة بمناسبات مختلفة تمثل المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن العام الماضي شهد عملاً كبيراً قام به مركز التواصل الدولي الذراع الشقيق لمركز التواصل الحكومي؛ الذي يعمل كمنصة تواصل مع شركاء المملكة الدوليين، ويسعى لإبراز صورتها عالمياً.

وأضاف أن مركز التواصل الدولي استطاع إنتاج 3,250 مادة صحفية باللغة الإنجليزية، في إطار سعيه لمساعدة وسائل الإعلام الدولية على فهم مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما عزز تعاونه مع 2500 جهة اتصال في الإعلام الخارجي، وأشرف على استضافة وزارة الإعلام لأكثر من 1600 صحفي دولي، وسهل مهمتهم الصحفية خلال زيارتهم للمملكة، فضلا عن إسهاماته في إعداد الخطط والحملات الإعلامية الخارجية.

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور عبدالله المغلوث المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام إن مركز التواصل الحكومي يتطلع إلى تحقيق ما هو أفضل وفق توجيهات معالي وزير الإعلام، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويستجيب لمستهدفات رؤية 2030، ويسهم في تلبية طموحات المواطن السعودي في مستقبل أكثر إشراقاً بإذن الله تعالى.