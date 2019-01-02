مليشيات الحوثي ترتكب 180 انتهاكًا في مجال الإغاثة بالحديدة وتحتجز 88 سفينةً إغاثية وتنهب 697 شاحنة

احتجزت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية ومنعتها من الدخول إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت اللجنة العليا للإغاثة أن مليشيا الحوثي احتجزت هذا الكم من السفن ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف خلال الفترة من مايو 2015م إلى ديسمبر 2018م، منها 34 سفينةً تلفت حمولتها بعد أن احتجزتها المليشيا لأكثر من 6 أشهر.

واستهدفت المليشيا بحسب اللجنة العليا للإغاثة 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر في البحر الأحمر، توزعت تلك السفن على كلٍ من السعودية 4 سفن والإمارات 2 وتركيا سفينة واحدة.

واحتجزت مليشيا الحوثي 697 شاحنة إغاثية ونهبتها في كلٍ من الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، كان آخرها احتجاز شاحنة تزن ٣٢ طنّ في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى صنعاء يوم 29 ديسمبر 2018م.

يذكر أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.

واحتجزت مليشيا الحوثي خلال أكتوبر 2018م 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي والذي يكفي لأكثر من 3 مليون و700 الف شخص، لأكثر من 4 أشهر.

وذكرت اللجنة العليا للإغاثة أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها المليشيا الحوثية في ميناء الحديدة والصليف، هي السفينة ( DISTYA PUSHTI ) والسفينة (RINA ) والسفينة (SINCERO) والسفينة (CARPE DIEM-2) في سبتمبر الماضي. مشيرةً إلى أن إجمالي حمولة تلك السفن هي 25050 طنّ من المواد الغذائية والدقيق والسكر و9025 طنّ من البنزين و25980 طنّ من الديزل.

وقامت مليشيا الحوثي بقصف وتفجير 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء، كما قامت بإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت أكثر من 4000 طنّ من القمح من محتويات المخازن بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية.

وارتكبت مليشيا الحوثي العديد من الانتهاكات بحق العاملين في الإغاثة بالإضافة إلى المنشآت والمخازن الخاصة بالعمل الإغاثي ومن ذلك أكثر من 185 انتهاكًا في محافظة الحديدة لوحدها حيث قتلت المليشيا 2 من سائقي الشاحنات الإغاثية، واختطفت أكثر من 25موظفًا ،واحتجزت السفن الإغاثية، واحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي، واقتحمت مكاتب المنظمات الدولية ومخازنها.