فيديو | الأمم المتحدة تصادق على اتهامات «التحالف» لميلشيا الحوثية بنهب المساعدات

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#الحوثي_يسرق_المساعدات_الإنسانية

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