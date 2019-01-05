مشعل أبا الودع الحربي

بلا شك تواجه المنطقة مخاطر عديدة مثل التدخلات الايرانية والإرهاب والقرصنة خاصة الدول المطلة على البحر الأحمر والتي دخلت في تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

في شهر ديسمبر الماضي اجتمع وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر في الرياض واتفقوا على استراتيجية موحدة للعمل في الفترة المقبلة تتعلق بحماية البحر الأحمر والدول المطلة عليه من اي تدخلات خارجية وكانت نتيجة هذا الاجتماع تدريبات الموج الأحمر 1 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة ويشارك في هذه التدريبات البحرية العسكرية السعودية ومصر والاردن وجيبوتي والسودان واليمن وهذا التدريب الهدف منه حماية البحر الأحمر من اي محاولات لتعطيل حركة الملاحة او القيام بعمليات قرصنة وعمليات ارهابية.

الموج الأحمر 1 بداية تعاون مثمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر بقيادة المملكة العربية السعودية صاحبة فكرة إقامة هذا التحالف الذي سوف يتصدى لكل من يريد المساس بأمن البحر الأحمر أو له أطماع مثل تركيا وإيران في منطقة البحر الأحمر.

الدول المشاركة في تحالف البحر الأحمر تحمي مصالحها من أي تهديد خاصة أن هذه الدول لديها مشروعات في منطقة البحر الأحمر منها مشروعات قائمة بالفعل وهناك مشروعات بدأت تأسيسها والعمل فيها وتمتد من السعودية إلى مصر وسوف تستفيد منها كل الدول الموجودة علي ساحل البحر الأحمر بناء على رؤية 2030 السعودية التي سوف تؤدي إلى تنمية هذه الدول المطلة على البحر الأحمر.

المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها التصدي للتدخلات الإيرانية سواء على البر أو في البحر وكانت من أصعب المشكلات منذ بداية الحرب في اليمن مشكلة تأمين الملاحة في البحر الأحمر من المليشيات الحوثية التي تقوم بعمليات قرصنة للسفن العابرة في البحر الأحمر وتقوم بعمليات إرهابية وتستهدف ناقلات النفط مما جعل السعودية تتولى هذا التحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر في الوقت الذي تخلى فيه المجتمع الدولي عن التحرك لحماية البحر الأحمر من تهديدات الحوثي وهذا شجع مصر على الدخول في التحالف خاصة أن السفن التي تمر في البحر الأحمر تدخل من قناة السويس التي يستفيد منها الدخل القومي المصري وأي تأثير على حركة السفن في البحر الأحمر سوف يؤثر بالسلب على قناة السويس.

الموج الأحمر 1 رسالة لكل من يحاول المساس بأمن البحر الأحمر والدول المطلة عليه انتهى زمن التدخلات الخارجية في المنطقة لأن أي محاولة للتدخل في منطقة البحر الأحمر سوف تواجه بكل حزم وعزم من المملكة العربية السعودية ودول تحالف البحر الأحمر وتدريب الموج الأحمر 1 بداية لتعاون أفضل بين السعودية وكل الدول المطلة على ساحل البحر الأحمر لتحقيق مستقبل أفضل لهذه الدول وشعوبها.