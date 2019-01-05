في الوقت القاتل المستضيف يتعادل مع البحرين في كأس آسيا

تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره المنتخب البحريني في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وبهذه النتيجة يحصل كل من المنتخبين على نقطة واحدة ويتقاسمان صدارة مؤقتة لمجموعتهما التي تضم منتخبي تايلاند والهند .

وجاء الشوط الأول بمستوى متواضع نسبيًا من كلا المنتخبين لينتهي بنتيجة سلبية.

وفي الشوط الثاني، استطاع اللاعب البحريني محمد الرميحي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 77 وبعدها بعشر دقائق تحصل المنتخب الاماراتي على ضربة جزاء نفذها البديل أحمد خليل مسجلًا التعادل لينتهي به اللقاء.

وستقابل الإمارات في مباراتها الثانية مع المنتخب الهندي في أبوظبي، بينما تلعب البحرين ضد تايلاند في دبي الخميس المقبل.