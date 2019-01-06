حقق منتخب الأردن فوزًا تاريخيًا على حامل اللقب المنتخب الأسترالي بهدف دون مقابل، فى المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “هزاع بن زايد”، ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً في الإمارات.

وجاء هدف الفوز من رأسية أنس بن ياسين في الشوط الأول.

وبدأ لعب النشاما بطريقة دفاعية ويعتمد على المرتدات طيلة وقت المباراة واستطاع لاعبو الأردن الحفاظ على هدف التقدم حتى نهاية المباراة وسط محاولات متكررة من الاستراليين بتعديل النتيجة.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب الاردن جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما ظل رصيد منتخب أستراليا خالياً من النقاط.

وضمت التشكيلة الأساسية لمنتخب الأردن: عامر شفيع فى حراسة المرمى، طارق خطاب، أنس بني ياسين، فراس شلباية، سالم العجالين، وسعيد مرجان، بهاء عبد الرحمن، خليل بنى عطية، موسى التعمرى، ياسين البخيت، يوسف الرواشدة.

ويلتقي في السادسة مساء اليوم، منتخب سوريا مع فلسطين ضمن منافسات المجموعة ذاتها.