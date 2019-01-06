تعادل المنتخب السوري، مع نظيره المنتخب الفلسطيني سلبيا، في ثاني مباريات المجموعة الثانية في كأس بطولة آسيا المقامة حاليًا في الإمارات.

وقد صمد الفلسطينيون طيلة الشوط الأول بعد محاولات خطيرة من مهاجم المنتخب السوري عمر خريبين لكن رامي حمادة حارس فلسطين نجح وببراعة للتصدي لكراته ، لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية.

في الشوط الثاني، بدت السيطرة السورية على مجريات اللعب لكن دون خطورة تذكر ، ولم تستثمر سوريا طرد اللاعب الفلسطيني في الدقيقة 20 من مجريات الشوط الثاني.

شهد اللقاء تألق المدافع الفلسطيني عبداللطيف البهداري إذ غيّب خطورة مهاجمي سوريا عمر السومه وعمر خريبين ومنعهما من التسجيل في مرماه.

وبهذه النتيجة يظل المنتخب الأردني متمسكًا بصدارته للمجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على أستراليا بهدف نظيف، وتقاسم المنتخبان السوري والفلسطيني المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية.