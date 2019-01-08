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جرافيك | ميليشيا الحوثي تحول أطفال اليمن لقنابل موقوتة
الحوثي يستولي على طعام الجياع
لصوص المساعدات «الحوثيون» يحرقون مخازن الغذاء العالمي
الأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي تهدد الإغاثة باليمن
السفير آل جابر: الأمم المتحدة أنفقت في اليمن 40% من قيمة المنحة السعودية الإماراتية
مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل 8000 طفل وأسرة .. وسط صمت وتجاهل دولي مليشيا…
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خلف جويبر
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