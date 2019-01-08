أرامكو السعودية تواصل حصد جوائز رفيعة في قطاع شركات الإنتاج الكبرى

أعلنت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فوز معمل أرامكو السعودية لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع، ومعامل الشركة في بقيق، عن قطاع شركات الإنتاج الكبرى. وجاء التتويج خلال حفل الجائزة في دورتها الرابعة التي عقدت اليوم الإثنين في الرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

وجاء حصول معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع على جائزة المستوى الذهبي لعام 2018م نظير جهود الموظفين في تطوير نظم تجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وأنظمة السلامة، والتطبيق الشامل لاستراتيجية الشركة في التميّز التشغيلي، حيث حقق المعمل النتيجة الأعلى في هذا المجال حتى الآن على مستوى أرامكو السعودية.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للتكرير وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في أرامكو السعودية، المهندس سليمان البرقان: “يُعزز هذا الإنجاز موثوقية المعمل وموظفيه، ودلالة على التميّز التشغيلي وكفاءة الأداء”، مشيرًا إلى “أن اهتمام الشركة بثقافة التميّز والحرص على تطبيق أعلى مستويات الجودة يُسهم في حصد الجوائز الرفيعة مثل جائزة رئيس أرامكو السعودية للتميّز التشغيلي لعام 2018م، ويؤكد جدارة موظفينا في تطوير أنشطة التكرير والغاز الطبيعي من خلال تبنّي أنظمة السلامة والتقنية والبحث والابتكار”.

وفي السياق ذاته، يعكس فوز معامل بقيق بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في قطاع شركات الإنتاج الكبرى، كفاءة الأداء المتميَّز لموظفيها، وهو ما مهّد لها الطريق لتكون الأفضل بين نظيراتها من المؤسسات والشركات.

وتعليقًا على فوز معامل بقيق بالجائزة، قال نائب الرئيس لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الجنوبية في أرامكو السعودية، المهندس خالد البريك: “تؤكد هذه الجائزة تميّز منشآت أرامكو السعودية في أعمالها التشغيلية، والتزامها بأقصى معايير الجودة والكفاءة. وهي إضافة نوعية تحفّز لبذل المزيد من الجهد لتطوير الأداء، ومواكبة أحدث مستجدات التقنية، والابتكار في معالجة المواد الهيدروكربونية، إضافة إلى التقيّد بأنظمة الصحة والسلامة والبيئة حتى تنفذ أعمالها بطريقة موثوقة وفعّالة، بما يؤهلها لمزيدٍ من الإنجازات”.

يُشار إلى أن معامل أرامكو السعودية في بقيق تتكوّن من ثلاث مناطق عمل رئيسة: هي معمل النفط الخام، ومعمل الغاز المسال، ومعمل المنافع المساندة. وتواصل معامل بقيق سعيها إلى الحصول على شهادة الاعتراف بحلول عام 2020م كأحد الرواد العالميين في مجال معالجة المواد الهيدروكربونية.