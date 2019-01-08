بيتزي : لا أتفق مع من يقول الأخضر لا يملك مهاجمين .. ولست قلقًا من مواجهة كوريا

أكّد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن ثقته بلاعبيه كبيرة وأن كل مباراة افتتاحية لأي منتخب ستكون صعبة ومهمة إذ ينتظرها الجماهير والمتابعين للمنتخب.

وأضاف بيتزي “حضّرنا أنفسنا بشكل جيد ونملك الكثير من الثقة والطموح والذي سيقودنا لأفضل أداء”.

وحول كثرة الإصابات بالمنتخب قبل البدء أكد بيتزي أن تكثيف التدريبات لم يكن سبباً في كثرة الإصابات للاعبين “التدريبات كانت حسب الخطة المرسومة والتي تتناسب مع كل لاعب”.

وقلّل بيتزي من قوة إصابة اللاعب عمر هوساوي مؤكداً أنه في وضع التحسن المستمر.

جاءت تصريحات بيتزي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في قاعة المؤتمرات في المركز الإعلامي في ملعب راشد في دبي للحديث عن مباراة اليوم أمام كوريا الشمالية.

وأضاف بيتزي “لا أتفق مع من يقول إن المنتخب السعودي ليس لديه مهاجمون، وسأركز في كل مباراة على حدة وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين، ولست قلق من مواجهة اليوم أمام المنتخب الكوري الشمالي.

يذكر أن الأخضر السعودي سيخوض مساء اليوم أولى مبارياته في كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حالياً في الامارات العربية المتحدة وسيواجه منتخب كوريا الشمالية في استاد راشد بدبي.