انطلاق حملة توطين 12 نشاط بمنافذ البيع في حائل

أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل أمس عدداً من الجولات التفتيشية والتي تأتي تزامناً مع انطلاقة المرحلة الثالثة من قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطاع غيار السيارات والسجاد بكافة أنواعه ومحلات الحلويات.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة بحائل فريح العياد لـ “الشرق”؛ أن الحملات التفتيشية تتابع وباهتمام بالغ والتي شملت المدينة ومحافظاتها وكذلك متابعة مواقع المدينة الصناعية وخلافها، مشيراً إلى أن الهدف من الحملة هو التأكد من تطبيق المرحلة الثالثة بأهمية جوانب التوطين.