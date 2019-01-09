أمير الجوف يتفقد بيت الجوف في الجنادرية ويشيد بالجهود

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بيت الجوف التراثي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 33 “.

وأطلع سموه فور وصوله لمقر الجوف بالجنادرية، على البيت الجوفي وما يحتويه من أجنحة حكومية وأقسام، ونموذج مسجد عمر بن الخطاب الذي يتضمن أول مأذنة في الإسلام، و بعض المحلات التي يتم من خلالها عرض منتجات المنطقة بها كالزيتون والزيت وحلوة الجوف.

كما وقف سموه على المسرح الرئيسي الذي تقام فيه الفعاليات بشكل يومي حيث استمع سموه لعدد من القصائد النبطية الترحيبية، كما شاهد العرضة السعودية والسامري ومقر الحرفيين والحرفيات اللاتي يشاركن لأول مرة في الجنادرية بعرض ما تشتهر به الجوف من حرف يدويه نسائية قديمة كالسجاد والنسيج والسدو وخياطة بيوت الشعر.

وقدّم رئيس وفد إمارة منطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي شرحاً عن بيت منطقة الجوف التراثي وما يضمه من أقسام وأجنحة، تحدث خلاله عن التصميم المعماري لبيت الجوف والأدوات المستخدمة في بناءه وأبرزها الحجر الطبيعي الذي تشتهر به المنطقة وشاهد أبرز المعالم التي تم مراعاتها في تصميم بيت الجوف الذي أقيم على مساحة اجمالية بلغت 8400 متر مربع، وروعي في تصميمه الطبيعة الجغرافية للمنطقة و تاريخها العريق وما تتميز به من موروث شعبي وثقافي إلى جانب المواقع الأثرية التي تنتشر في مختلف المواقع وتمثل حضارات متعاقبة لها خصوصيتها في الطراز المعماري وأيضاً في الألوان الشعبية والأزياء.

وفي نهاية جولة سموه أعرب عن سعادته لما شاهده من تنظيم وفعاليات متنوعه تمثل حضارة المنطقة وتاريخها العريق.