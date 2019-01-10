أمير حائل يدشن عدد من المشاريع الصحية بحضور وزير الصحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مساء أمس الأربعاء عدداً من المشاريع الصحية الجديدة بالمنطقة، شملت مركز السكر بـ 22 عيادة، وقسم الطوارئ للحالات التخصصية وقسم الأورام بسعة 50 سريراً مع غرفة العلاج الكيميائي وقسم العناية المركزة بسعة 22 سريراً مع جهاز الروبوت لاستخدام teleicu، ووحدة القسطرة القلبية ووحدة المناظير وتفتيت الحصى، وقسم تنويم الباطنة بسعة 50 سريراً ، ومركز جراحة السمنة والمناظير والجراحات التخصصية بسعة 50 سريراً في مستشفى الملك سلمان التخصصي.

كما دشن سموه مجمع الأمل للصحة النفسية ومعالجة الإدمان بسعة 150 سريراً للصحة النفسية و50 سريرأً لمعالجة الإدمان، وأكد أمير منطقة حائل في كلمة له؛ أن ما تحقق من مشاريع صحية يمثل نقلة نوعية وخطوة مهمة في الخدمات الصحية في المنطقة، مبيناً أنه لا يزال المجال أمامنا كبير للمزيد من التطوير في المجال الصحي، ورفع سموه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المستمر للقطاع الصحي في المنطقة، مشيراً إلى إن أطروحة الصحة أطروحة ممنهجة تأخذ البلد بخطوات ثابتة إلى الأمام.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في كلمة له خلال حفل التدشين؛ أن هذه المشروعات هي تتويج للدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين والتطورات الصحية في المنطقة من خلال افتتاح مجمع الأمل للصحة النفسية ومعالجة الإدمان ومركز السكر والمراكز والأقسام الجديدة بمستشفى الملك سلمان التخصصي، مشيراً إلى أن هذه المشروعات الصحية الجديدة تشمل جميع التخصصات الطبية المتقدمة لترتفع السعة السريرية في منطقة حائل من 1179 سريرًا إلى 1679 سريرًا أي بزيادة تتجاوز 40 % وهذا يشكل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية بالمنطقة.