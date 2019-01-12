التشكيلية حنان بوعلي: طورت فني التشكيلي بالبرامج التدريبية المتنوعة في مجال الفن

فنانة كافحت من أجل تقديم رسالة بريشتها الفنية لتقول إن المرأة فاعلة ولها دورها في مجتمعها لتحقق طموحها وإنجازاتها الفنية اتخذت من المدرسة الكلاسيكية منهجا تسير عليه لكنها لم تهمل بقية المدارس لديها لوحات فنية من المدرسة التجريدية والواقعية انها الفنانة المعلمة حنان بوعلي.

هل كانت بدايتك في دخولك للفن سهل أم واجهتي صعوبات؟ حديثني عن بدايتك في الفن التشكيلي؟

البداية كانت هِواية ثمّ نمّيتها بالدراسة الجامعية وطوّرتها كمهنة معلمة مادة التربية الفنيّة ودعمها بالبرامج التدريبية المتنوّعة في مجال الفنّ .

هل تعتقدين إن الفن التشكيلي موهبة أم بالممارسة والاهتمام؟

أعتقد موهبة … وربُّما تكون المُمارسة والاهتمام سبباً لدخول عالم الفنّ.

بما أنك من المدرسة الكلاسيكية ماهي مميزات هذه المدرسة؟ولماذا اخترتيها هي بالذات؟

ظهرت المدرسة الكلاسيكية في القرن ١٦ ميلادي وتطّورت وانتقلت من إيطاليا إلى كل أُوروبّا في القرن ١٨ وحتى منتصف القرن ١٩.

لقد جرت العادة أن يُطلق لفظ كلاسيكي على الشيء التقليدي أو القديم بل ويُطلق على الشخص المتمّسك بالنُظم السابقة التقليدية دون تغيير أو إضافة.

والحقيقة أن لفظ كلاسيكية هي مفردة يونانية تعني الطراز الأول أو النموذجي.

تُعتبر المدرسة الكلاسيكية الأساس المتين لبدايات الفنّ التشكيلي حيثُ تعتمد على الرسم الدقيق للأشكال حيثُ اعتمد الفنّان الكلاسيكي على الأصول الجمالية المثالية.

أشهر فنّاني هذه المدرسة الفنّان المعروف :

(ليوناردو دافنشي )

في فنّ التصوير والرسم وأشهر أعماله لوحة (الجيوكندا ) أو ما تسمّى بالموناليزا وهي من أشهر اللوحات ع مستوى العالم.

أهمّ ملامح هذه المدرسة :

إحياء المقاييس الجمالية والمثالية التي عرفتها الفنون الإغريقية حيثُ يبدو فيها الرجال بأجسام تشبهه الأبطال أو العمالقة والنساء يبدون جميلات أنيقات رقيقات بمقاييس ذلك العصر وهذا يعني ضرورة تمّتع اللوحة بمعايير التناسق والتوازن والجمال والاعتدال والبعد عن التعبير عن العواطف العنيفة الجامحة وتفترض المدرسة الكلاسيكية أن هناك مثل أعلى للجمال والفنّ يجب أن يتبعه الفنّان ومن أشهر روّاد هذه المدرسة عملاق النهضة الأوروبية (ليوناردو دافنشي )كما يعتبر الفنّان (مايكل انجلو بونارتي ) هو أشهر روّاد الكلاسيكية في فنّ النحت ومن أشهر أعماله النحتية على الإطلاق تمثال موسى.

هل لك لوحات لمدارس أخرى غير الكلاسيكية؟

نعم لي لوحات لمدارس أخرى كالمدرسة الواقعية والتجريدية .

هل كل شخص بمنظورك مهما كانت ثقافته وحتى إذا لم تكن لديه الموهبة الفطرية الربانية في الرسم بإمكانه ان يصبح فنانا تشكيليا إذا درس الفن في المعاهد والجامعات؟

إذا كانت لديه الرغبة والعزيمة والإصرار والحُبّ للشيء

أعتقد يستطيع وإلاّ فلا.

من أين تستوحين مواضيع اللوحات التي ترسميها؟ وكيف يأتيك الإيحاء؟

قد تكون فكرة، وقد تكون مجموعة أفكار تجتمع في لوحة لتكون موضوعاً متكاملاً .

من هم الفنانين التشكيليين المفضلين لديك؟

جوزيف تيرنر (انجليزي )

كلودمونيه ( فرنسي ) .

ما هو رايك بالفنان المحلي ماديا ومعنويا؟ وهل يستطيع العيش من الفن فقط أم لابد إن يكون له مصدر رزق آخر؟

الفنّان المحلي كنز أين ما ذهب بأفكاره ومادته وطرحه للمواضيع لأنهم قِلّة في المجتمع العربي ولابُد أن يكون لهُ مصدر رزق آخر رُبّما لاتجاه الأشخاص لمواضيع أخرى ومجالات أخرى بعيدة عن الفنّ ورُبّما لقلّة الوعي بأهمّية الفنّ وعدم تقدير الأعمال الفنّية ماديّاً كما يجب لكن هم الآن في ازدياد ونشاط ولله الحمد والمنّة.

كيف تتعاملين مع الألوان؟ وماهي طريقتك في اختيار الألوان المناسبة لك؟ وما دور الألوان في اغناء اللوحة وجماليتها؟

أعشق الألوان وأُقدسها وهي سِرّ الحياة وبها ومنها يكون الشدّ والجذبْ للوحة

وموضوع اللوحة لهُ دور كبير في اختيار الألوان المُناسبة لها وأيضاًتدخل الحالة النفسية والزمنيّة للفنّان .

ماهي اللوحة الفنية التي رأيتها لفنان تشكيلي ولفتت انتباهك وجذبتك؟

أكثر لوحة تشّد انتباهي هي الموناليزا حيثُ تمتلك خاصية من خصائص التصوير الضوئي فهي أشبه ماتكون بلقطة كاميرا في لحظة زمنية مُعينة .

ماهي الأمنية التي استطعت تحقيقها وأخرى لم ترى النور؟

كثير ما يتمنى المرء أُمنيات يتحقق منها البعض والبعض في طريق التحقق وأخرى لا تتحقق ولكن الثقة بالله هي أعظم شيء نمتلكه حين نقول ” اللهم اجلب لي هذا الأمر إن كان فيه خيراً لي واصرفه عنّي إذا كان شرّاً لي”.

ماذا يعني لك الفن التشكيلي؟

الفنّ التشكيلي يعني لي الحياة بِكُلّ ألوانها وأحجامها وأشكالها .