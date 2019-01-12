الاحتفال بـ 23 حافظة لكتاب الله الكريم

احتفلت جمعية خير لتحفيظ القرآن الكريم ب ٢٣ حافظة لكتاب الله الكريم مساء أمس.

وأوضحت شيخة الدوسري مديرة روضات الحافظ الصغير لجمعية خير لتحفيظ القران الكريم أن الهدف من الاحتفال تكريم 23 الخاتمات المعتمد للقران الكريم التابع لجمعية خير لتحفيظ القرآن بالأحساء، وتكريم 18 معلمة لحصولهم على دورة رخصة معلم أكاديمي، وكذلك تكريم 5 خاتمات مرشحات لجائزه الملك سلمان بن عبدالعزيز لعام 1440، وأيضا تكريم 3 معلمات فائزات بالبحث العلمي، وقالت الدوسري أن عدد المدارس التي تحت مظلة الجمعية 38 مدرسه وحلقة ومركز، ومن أبرز المدارس التي تم ترشيح المعلمات والفائزات:

1-مدرسة ام كلثوم بنت علي بالسنيدية

2-مدرسة نورة بنت حسن الجبر بمحاسن

3- مركز خديجه بنت خويلد في العيون

4-مدرسة الخنساء في الصالحية

5-مركز طرفة الموسى

6-معهد امهات المؤمنين

7-مركز عاتكة بنت زيد

8 -مركز المراح

وأضافت: “أقدم شكري لرعاة الحفل وهم:

- إدارة أمانة البلدية والعلاقات العامة

- محلات المطيري للذهب

- محلات الياقوت ولايف المن للحلويات

- محلات الشاميات والمبدعة التوليب للمعجنات والمقليات”.

المشاريع المستقبلية لجمعية خير لتحفيظ القرآن الكريم

واختتمت الدوسري: ” إن مشروعنا الأساسي، تخريج حافظات لكتاب الله على مستوى المملكة حفظاً متقناً، وكذلك عمل الدورات المكثفة للارتقاء بمستوى المعلمات والإداريات، تكثيف عدد المدارس والجوامع لخدمة الفئتين الكبار والصغار”.