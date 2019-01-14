الأمير سعود بن نايف يقلد مدير جوازات المنطقة الشرقية رتبة لواء

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء محمد بن سليمان العوفي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء العوفي، متمنياً له التوفيق.

كما عبر اللواء العوفي عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم الملك والوطن.