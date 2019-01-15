14 ألف مواطنة في حائل استفادة من دعم «جنى»

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل يوم الأحد الماضي في مكتبه بالإمارة على العرض المرئي المقدم من مركز “جنى”.

بحضور مديرة فرع حائل وفاء العنزي وعدد من المسئولات، حيث اشتمل العرض على أبرز خطط المركز في العام الجديد في مجال توفير منافذ البيع الثابتة للأسر والنهوض بمستوى الأسر المنتجة لممارسة البيع وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن حرص القيادة الحكيمة على دعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية وأشار إلى أهمية مثل هذه الخطط وانعكاسها على دعم اقتصاديات المناطق ومضاعفة دخل هذه الأسر.

واستعرضت مديرة إدارة تطوير الاعمال لولو الدفاع خلال اللقاء تجربة مركز جنى على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة، مشيرةً إلى أن عدد المستفيدات في منطقة حائل بلغ 14 ألف مستفيدة بقيمة تجاوزت 96 مليون ريال، وأكدت أن عام 2019 م سيشهد دعم 2500 سيدة في منطقة حائل بقيمة 23 مليون ريال و25 ألف سيدة على مستوى المملكة بقيمة تتجاوز أكثر من 335 مليون ريال وكذلك العمل على افتتاح اربع فروع جديدة بإذن الله.