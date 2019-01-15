السجن «شهرين» لمقيم خلط بقايا فضلات بشرية مع العطور

أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة حائل حكمها على مقيم (يمني الجنسية) يعمل في أحد المستودعات الغير مرخصة والخاصة بتعبئة وتغليف منتجات العطور والبخور، السجن لمدة شهرين والإبعاد عن البلاد وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، وذلك بعد ضبطها عطور تحتوي على بقايا فضلات بشرية، وعرض منتجات لا تحمل بيانات تجارية داخل المستودع.

ونشرت وزارة التجارة أمس الأثنين على صفحتها في تويتر إعلان الحكم الصادر بمخالفة “غش تجاري”، حيث تضمن إعلان العقوبة: غرامة مالية، السجن لمدة شهرين على المقيم والإبعاد عن البلاد وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، كما تضمن بيان العقوبة مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المقيم وصاحب المستودع (سعودي الجنسية).

فيما أعتبر عدد من المواطنين أن الحكم الصادر غير كافي نسبة إلى شناعة المخالفة، مطالبين بإيقاع اشد العقوبات على المقيم وصاحب المستودع، وطالب اخرون بشطب السجل وحرمان صاحب السجل من ممارسة اي نشاط تجاري مستقبلاً.