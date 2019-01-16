مركز الملك سلمان للإغاثة يدين الهجوم الذي تعرض له النازحين في مخيم بني جابر بمديرية الخوخة

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الهجوم الذي تعرض له النازحين في مخيم بني جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة مما أدى إلى إصابة خمسة نازحين بينهم أربعة أطفال جراء إلقاء قنبلة يدوية عليهم.

وألقيت القنبلة على المخيم الذي يدعمه المركز وتديره المحافظة حوالي الساعة الثالثة فجرا مما أوقع إصابات متعددة في صفوف النازحين ما بين خفيفة ومتوسطة، في حين تولت العيادات الطبية المتنقلة التي أنشأها المركز تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتأكد من سلامتهم الصحية ووضعهم تحت الملاحظة حتى تستقر حالتهم.

يذكر أن مخيم بني جابر سبق أن تعرض لهجمات متكررة من جانب المليشيات الحوثية المتمردة أدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمنظمات والمجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام كل الانتهاكات بحق النازحين والمحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.