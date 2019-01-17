أصيب مدنيان بينهما طفل جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الأربعاء، على حي سكني بمدينة مأرب.
وقال مصدر محلي، أن المقذوف الذي أطلقته الميليشيات الحوثية من جبل هيلان سقط وسط حي الروضة المأهول بالسكان، مشيراً إلى أن المقذوف تسبب بإصابة ابراهيم بندر الطوقي (9 سنوات) وبشير هزاع قائد (37) عاماً.
وأضاف المصدر أن هذا الميليشيات الانقلابية المتمركزة بجبل هيلان تطلق مقذوفات بين الحين والآخر على الأحياء السكنية بمدينة مأرب دون مراعاة للمدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الميليشيات بحق المدنيين في المحافظات اليمنية.
إصابة مدنيين في سقوط مقذوف حوثي على حي سكني بمأرب
أصيب مدنيان بينهما طفل جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الأربعاء، على حي سكني بمدينة مأرب.
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