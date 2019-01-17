وفد من جامعة الكويت يزور مدير جامعة نجران

التقى معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي في مكتبة أمس “الأربعاء” وفد من قسم التاريخ والآثار بجامعة الكويت برئاسة عميد كلية الآداب المساعد للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبدالهادي العجمي.

وناقش الوفد مع معالي المدير ما تزخر به المنطقة من آثار تاريخية جعلها محط أنظار كثير من السياح والمهتمين بالآثار، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون من الطرفين.

وأكد الدكتور السبيعي حرص الجامعة على التعاون مع جميع الجهات سواءً من داخل المملكة وخارجها بما يخدم الوطن بشكل عام ومنطقة نجران بشكل خاص، منوهاً إلى أن الجامعة بادرت بعقد شراكات متنوعة مع عدد من الجهات قدمت خلالها العديد من الخدمات نظير ما تملكه من إمكانات عالية.