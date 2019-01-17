إنهاء معاناة مريضة من فتق نادر في نجران

نجح بفضل الله أطباء الجراحة العامة بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران في إنهاء معاناة مريضة (كانت تشتكي من الآم متكررة في أسفل البطن يصاحبها تقيئ مستمر.

وقالت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود انسداد جزئي في الأمعاء وتقرر إجراء عملية استكشافية بالمنظار الجراحي للمريضة حيث اتضح وجود فتق فخذي في الجهة اليسرى وهو من الأمراض النادرة مقارنة بالأنواع الأخرى من الفتاق وقد تم على الفور إجراء عملية رتق الفتق وإصلاحه من قبل الاطباء بكل نجاح بفضل من الله ونقلت المريضة بعدها لقسم التنويم وبعد مرور يومين غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.